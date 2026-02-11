Medio Oriente: Trump insiste a Netanyahu con continuar negociaciones con Irán

"Fue una reunión muy buena. Nada fue definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continúen para ver si se puede llegar a un acuerdo", declaró el presidente estadounidense al final de la reunión, recordando que "la última vez Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, y fueron golpeados por el 'Martillo de Medianoche'. No les fue bien.

Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables".

La reunión, la sexta desde que el magnate regresó a la Casa Blanca y mientras Estados Unidos ha decidido aumentar su presencia militar en la región, se celebró a puerta cerrada y sin una conferencia de prensa final. Para Bibi y Donald, fue una oportunidad para hacer balance de las negociaciones.

La postura de Israel permanece inalterada: Irán representa una amenaza existencial para su seguridad, y Estados Unidos debe limitar a toda costa la influencia de Teherán en la región.

Para respaldar su afirmación, Netanyahu supuestamente llegó a la Casa Blanca con un expediente que demuestra que los iraníes mienten a Estados Unidos: el régimen iraní, según documentos presentados por el primer ministro israelí, ha continuado masacrando a sus ciudadanos.

Teherán tampoco ha mostrado intención de abordar temas no nucleares en las negociaciones desde el principio. En Washington, antes de reunirse con el presidente, el primer ministro israelí se reunió con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, para informarle sobre la primera ronda de negociaciones celebrada el viernes pasado en Omán.

La sexta reunión entre ambos líderes desde el regreso del magnate a la Casa Blanca se produce en un momento en que Estados Unidos ha decidido aumentar su presencia militar en la región, con Trump reiterando sus amenazas a Teherán de ataques si no se llega a un acuerdo o en respuesta a la represión de las manifestaciones.

La tensión aumentó antes de la reunión con las palabras de Ali Shamkhani, representante del líder supremo iraní, Ali Jamenei, en el Consejo de Defensa Nacional, quien advirtió a Estados Unidos e Israel que las capacidades de misiles de Teherán no eran moneda de cambio.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, expresó una mayor apertura en materia nuclear. En una entrevista con Russia Today, enfatizó que Irán está dispuesto a ofrecer garantías de que no recurrirá al uso de armas nucleares y, al mismo tiempo, exigió garantías a Washington sobre el derecho a utilizar tecnología nuclear con fines pacíficos para la generación de electricidad.

"Aún no tenemos plena confianza en los estadounidenses", pero "no hay otra solución que la diplomática", enfatizó Araghchi. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, por su parte, afirmó que el régimen no desea armas nucleares y aseguró que "estamos dispuestos a verificar nuestras actividades".

Sin embargo, el gran muro de desconfianza creado por Occidente y Estados Unidos, sumado a las excesivas exigencias estadounidenses, representa obstáculos para las negociaciones".

En su discurso, transmitido en directo durante el acto conmemorativo del 47.º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica, el presidente continuó advirtiendo que "los países de la región resolverán los problemas regionales y no necesitamos que terceros determinen nuestro futuro". (ANSA).