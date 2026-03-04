Medio Oriente: Trump, "Irán es una nación fuera de control, nos había atacado"

El presidente estadonidense subrayó que "tenemos el ejército más fuerte del mundo" y aseguró que Estados Unidos e Israel "continuarán avanzando" contra Irán.

Trump mencionó que "estamos en una posición muy fuerte ahora y su liderazgo está rápidamente desvaneciéndose".

Enfatizó que Irán era una "nación fuera de control" y que, de no haber tomado acción antes, "nos habría atacado".

Añadió que si no hubiera sido por su intervención, Irán habría atacado a Israel.

"Si no hubiéramos golpeado en las primeras dos semanas, habrían tenido un arma nuclear", subrayó.

En sus declaraciones, Trump también afirmó que "Irán está atacando a sus vecinos, en algunos casos a sus aliados, o a aquellos que eran sus aliados no hace mucho tiempo". (ANSA).