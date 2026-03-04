Medio Oriente: Trump, "Irán es una nación fuera de control, nos había atacado"
El presidente de EEUU lo dijo en una mesa redonda sobre los precios de la energía
El presidente estadonidense subrayó que "tenemos el ejército más fuerte del mundo" y aseguró que Estados Unidos e Israel "continuarán avanzando" contra Irán.
Trump mencionó que "estamos en una posición muy fuerte ahora y su liderazgo está rápidamente desvaneciéndose".
Enfatizó que Irán era una "nación fuera de control" y que, de no haber tomado acción antes, "nos habría atacado".
Añadió que si no hubiera sido por su intervención, Irán habría atacado a Israel.
"Si no hubiéramos golpeado en las primeras dos semanas, habrían tenido un arma nuclear", subrayó.
En sus declaraciones, Trump también afirmó que "Irán está atacando a sus vecinos, en algunos casos a sus aliados, o a aquellos que eran sus aliados no hace mucho tiempo". (ANSA).