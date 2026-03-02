Medio Oriente: Trump, las operaciones en Irán avanzan más rápido de lo previsto

"Estamos en la senda correcta para sofocar esta amenaza; prevaleceremos", afirmó con determinación. Habíamos previsto entre 4 y 5 semanas para neutralizar la amenaza iraní, pero hemos logrado mucho más en mucho menos tiempo", afirmó Trump durante una ceremonia en la Casa Blanca.

El mandatario detalló que la eliminación de la cúpula dirigencial iraní, prevista para un mes, se concretó en tan solo una hora, marcando un ritmo "muy adelantado" respecto al plan original.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca anunció la completa destrucción de la marina iraní, con al menos diez barcos hundidos y la flota enemiga "en el fondo del mar".

Tras los ataques ocurridos en junio, Trump recordó que advirtió a Irán contra el reinicio de su programa nuclear, calificando a Teherán como una "amenaza intolerable" debido a sus misiles de largo alcance y su potencial armamento nuclear.

"El régimen ya poseía misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases militares, tanto locales como en el exterior, y estaba cerca de desplegar misiles con alcance para atacar Estados Unidos continental", advirtió.

El presidente enfatizó que el rápido crecimiento del programa balístico iraní constituía un riesgo "claro y colosal" para la seguridad de Estados Unidos y sus fuerzas desplegadas globalmente.

"Aproveché la última y mejor oportunidad para actuar contra Irán y detener su avance nuclear", aseguró, destacando que esta acción contó con apoyo amplio, aunque expresado solo en voz baja por algunos.

"No permitiremos que Irán, principal patrocinador mundial del terrorismo, obtenga un arma nuclear. Nunca la tendrá", sentenció Trump.

En cuanto a los objetivos de la operación, enumeró cuatro pilares fundamentales: destruir las capacidades misilísticas iraníes, aniquilar su marina, impedir el acceso del régimen a armas nucleares y bloquear su financiamiento y apoyo a grupos terroristas en la región.

Trump concluyó reafirmando que las acciones militares continúan a gran escala con la firme convicción de neutralizar cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad nacional y mundial.

El inquilino de la Casa Blanca recordó, por otro lado, su decisión de 2018 cuando se retiró del acuerdo nuclear con Irán negociado por el entonces presidente demócrata Barack Obama.

"Fue un acuerdo horrible y peligroso que habría permitido a Irán tener armas nucleares hace tres años", declaró.

Trump durante la ceremonia también rindió homenaje a los cuatro militares fallecidos en la operación militar en Irán y afirmó que Estados Unidos está "entristecido" por sus muertes.

(ANSA).