Medio Oriente: trump no cierra hipótesis de una figura religiosa al mando en Irán

En una entrevista telefónica con la cadena CNN, al ser preguntado si aceptaría a otro líder religioso como líder del país, Trump respondió: "tal vez".

El magnate neoyorquino también afirmó que el nuevo liderazgo de Irán "funcionará como Venezuela", en referencia a la destitución del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El jueves, en otra entrevista telefónica con el sitio web Axios, Trump afirmó que debe participar personalmente en la selección del nuevo liderazgo iraní. cómo sucederá esto aún no está claro: puntualizó que el hijo de Ali Jamenei, Mojtaba Jamenei, probablemente el sucesor de su padre, sería una opción "inaceptable" para él.

"Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", reiteró Trump. "están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es un peso ligero. Necesito participar en la nominación, como sucedió con Delcy Rodríguez en Venezuela", declaró el inquilino de la Casa Blanca, citando a la presidenta interina de Caracas, número dos de Maduro.

(ANSA).