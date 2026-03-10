Medio Oriente: Trump no tiene idea de cómo terminar la guerra, New York Times

Para Friedman, "Es obvio que Trump y Netanyahu iniciaron esta guerra sin un objetivo final claro".

El analista sospecha que "Netanyahu probablemente estaría encantado de convertir a Irán en otra gran Gaza y seguir 'cortando el césped' o lanzando amenazas periódicas, como solía hacer" en la Franja.

"Trump ha hablado mucho sobre el 'día después' en Irán, diciendo cosas verdaderamente ridículas y a menudo contradictorias que revelan a un comandante en jefe que lo está inventando todo desde cero", subraya Friedman.

"Un día es un cambio de régimen, al siguiente no; un día no le importa el futuro de Irán, al siguiente tendrá voz en la elección del próximo líder del país; un día está abierto a las negociaciones, al siguiente exige una 'rendición incondicional'", agrega.

Para el analista, "Lo más sensato ahora es detenerse y ver cómo se desarrolla la situación en lo que yo llamo 'el día después del día después'" y apostar "por un debate explosivo y luchas internas entre la élite gobernante de Teherán".

"Por supuesto, admite Friedman, nadie puede garantizar que esta mañana, tras la mañana siguiente, la política dé como resultado un cambio en el régimen o del régimen. Pero es igualmente probable que bombardeen Teherán y Beirut hasta dejarlas en ruinas y esperen un levantamiento popular".

"Bombardear Irán sin cesar, destruyendo cada vez más infraestructura militar y civil, y simplemente esperando que los iraníes que buscan la democracia se unan —con apenas una conexión a internet para comunicarse y donde moverse por las carreteras puede ser mortalmente peligroso— y derroquen por sí solos a este régimen asesino y arraigado... bueno, muéstrenme dónde ha sucedido algo así en la historia. Supongo que este régimen colapsará solo desde arriba, y ese será un proceso que solo comenzará después de un alto el fuego", concluye Friedman.

