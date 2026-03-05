Medio Oriente: Trump ofrece apoyo aéreo a kurdos iraníes contra Teherán

La iniciativa formaría parte de la estrategia estadounidense en medio de la creciente confrontación con Irán tras las recientes operaciones militares lanzadas por Washington y sus aliados en la región.

De acuerdo con las fuentes, Estados Unidos habría solicitado a los kurdos iraquíes que faciliten el movimiento de combatientes kurdos iraníes a través del territorio del Kurdistán iraquí.

"La petición estadounidense a los kurdos iraquíes es abrir el camino y no obstaculizar a los grupos kurdos iraníes que se movilizan en Irak, proporcionando al mismo tiempo apoyo logístico", afirmó un alto funcionario de la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), uno de los dos principales partidos que gobiernan la región kurda semiautónoma del norte de Irak.

