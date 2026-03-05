Medio Oriente: Trump rechaza al hijo de Jamenei y presiona a Zelensky

"El hijo de Jamenei es para mí inaceptable. Queremos a alguien que lleve armonía y paz a Irán", dijo Trump en una entrevista con el portal Axios.

El mandatario agregó que Estados Unidos "debe estar involucrado" en la elección del sucesor de Jamenei, una declaración que refleja el nivel de presión política que Washington busca ejercer sobre el régimen iraní mientras continúa la escalada militar en Medio Oriente.

Las declaraciones llegan después de que Estados Unidos defendiera públicamente los ataques contra Irán y en medio de un intenso debate político interno. Según una encuesta difundida por NBC News, una mayoría de votantes estadounidenses desaprueba la gestión de Trump de la crisis con Irán.

En otra entrevista telefónica concedida al canal israelí Channel 12, Trump arremetió contra el presidente de Israel, Isaac Herzog, y le pidió conceder inmediatamente un indulto al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien enfrenta un proceso judicial por corrupción y fraude.

"El presidente Herzog debería conceder hoy mismo el perdón a Netanyahu. No debería ocuparse de nada más que de la guerra con Irán. ­Es una vergenza!", afirmó.

Trump aseguró que lleva más de un año discutiendo el tema con el mandatario israelí.

"Llevo un año hablando de esto con Herzog. Me dijo cinco veces que lo haría. Le dije que no me reuniré con él si no concede el perdón", sostuvo.

El presidente estadounidense insistió en que Netanyahu no debería verse distraído por el proceso judicial mientras continúa el conflicto regional.

"No quiero que Bibi esté ocupado con nada más que con la guerra con Irán", dijo Trump, utilizando el apodo con el que se conoce al primer ministro israelí.

En paralelo, Trump volvió a presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que alcance un acuerdo con Rusia.

Según declaraciones difundidas en medios estadounidenses, el presidente norteamericano sostuvo que Zelensky "debe llegar a un acuerdo" y afirmó que el presidente ruso Vladímir Putin "está listo". (ANSA).