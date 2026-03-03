Medio Oriente: Trump, si es necesario, EE. UU. cuidará a petroleros en el Estrecho de Ormuz

En una publicación en la red social Truth, el presidente estadounidense ordenó, con efecto inmediato, que la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (USDF) proporcione, a un precio muy razonable, seguros contra riesgos políticos y garantías de seguridad financiera para todo el comercio marítimo, en particular el energético, que transite por el Golfo.

"Esto estará disponible para todas las compañías navieras", añadió Trump. "De ser necesario, la Armada estadounidense comenzará a escoltar petroleros a través del Estrecho de Ormuz lo antes posible. En cualquier caso, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía en todo el mundo. Estados Unidos es la mayor potencia económica y militar del planeta; se tomarán nuevas medidas en el futuro", concluyó Trump. (ANSA).