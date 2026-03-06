Medio Oriente, Trump sobre Irán, queremos llegar y limpiarlo todo

"No queremos a alguien que reconstruya en 10 años. Queremos que tengan un buen líder. Tenemos gente que creo que haría un buen trabajo", añadió, negándose a revelar nombres.

Trump afirmó que está tomando medidas para garantizar que las personas de su lista sobrevivan a la guerra. "Los estamos vigilando, sí", afirmó. Cuando se le preguntó quién liderará Irán en el futuro, Trump respondió: "No lo sé, pero en algún momento me llamarán y me preguntarán a quién quiero", añadiendo que "simplemente lo digo con un poco de sarcasmo".

El magnate también respondió a la declaración del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, al presentador de NBC Nightly News, Tom Llamas, de que su país estaba listo para una invasión terrestre de las fuerzas estadounidenses e israelíes.

Trump lo calificó de "comentario inútil" e insinuó que una invasión no era algo que estuviera considerando en ese momento.

"Es una pérdida de tiempo. Lo han perdido todo. Han perdido su armada. Han perdido todo lo que podían perder", dijo, añadiendo que el ritmo y la intensidad de los ataques continuarán.

Por otra parte, Trump,animó a los diplomáticos iraníes de todo el mundo a solicitar asilo, tras asegurarles que Estados Unidos estaba "muy adelantado a su tiempo" en la guerra que libró con Israel contra Irán.

"También instamos a los diplomáticos iraníes de todo el mundo a solicitar asilo y ayudarnos a construir un Irán nuevo y mejor, con un gran potencial", declaró Trump. (ANSA).