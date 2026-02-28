Medio Oriente: Trump, "solo quiero libertad para el pueblo iraní"

"Quiero una nación segura y protegida, y eso es lo que vamos a conseguir", afirmó el presidente en sus primeras declaraciones destacadas desde que anunció el ataque a Irán.

El ejército estadounidense ha iniciado importantes operaciones de combate en Irán, había confirmado este sábado Trump, tras escucharse explosiones en ciudades de Medio Oriente, y Catar y los Emiratos Árabes Unidos condenaron los contraataques con misiles iraníes.

"Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible", declaró Trump en un mensaje de video en su cuenta de la red social Truth.

Trump afirmó que Irán ha continuado su búsqueda de armas nucleares a pesar de las negociaciones en curso para poner fin a su programa.

"En la Operación Martillo de Medianoche del pasado junio, destruimos el programa nuclear del régimen en las redes de Fordow y en Isfahán. Tras ese ataque, les advertimos que nunca reanudaran su maliciosa búsqueda de armas nucleares e intentamos repetidamente llegar a un acuerdo", declaró el magnate. "Pero Irán se negó", añadió.

"En cambio, intentaron reconstruir su programa nuclear y continuar desarrollando misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros muy buenos amigos y aliados en Europa, a nuestras tropas estacionadas en el extranjero y que pronto podrían llegar a territorio estadounidense", declaró el presidente estadounidense.

Un funcionario estadounidense confirmó previamente que las fuerzas estadounidenses atacaron Irán por aire y mar. Varios ministerios en el sur de la capital iraní, Teherán, fueron atacados, según declaró un funcionario iraní no identificado.

"El Estado de Catar expresa su enérgica condena al ataque a territorio qatarí con misiles balísticos iraníes, considerándolo una flagrante violación de su soberanía nacional", declaró el Ministerio de Defensa de Qatar en un comunicado. En los Emiratos Árabes Unidos, "el Ministerio de Defensa anunció que el país fue sometido hoy a un flagrante ataque con misiles balísticos iraníes, que fue repelido por las defensas aéreas de los Emiratos Arabes Unidos con gran eficacia, interceptando con éxito varios misiles". (ANSA).