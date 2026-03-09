Medio Oriente: ue "dispuesta a salvaguardar las rutas marítimas"

Lo declaró hoy el portavoz de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, durante la rueda de prensa diaria.

"La seguridad del Estrecho de Ormuz y la región del Golfo es nuestra prioridad estratégica. Nos comprometemos a ayudar a salvaguardar las rutas marítimas y a garantizar el flujo ininterrumpido de energía y mercancías", dijo. "Nuestras operaciones marítimas, Aspides y Atalanta, permanecen en la región para continuar con sus labores de protección y monitorear de cerca la situación", agregó.

Asimismo, especificó que "Aspides protegió a 606 buques mercantes y apoyó el tránsito seguro de más de 1000".

"A medida que evolucione la situación de seguridad regional, seguiremos evaluando cómo podemos contribuir a restablecer la libertad de navegación y la seguridad marítima en la región mediante nuestras operaciones", detalló.

En tanto, una vocera de la Comisión Europea dijo que "actualmente no hay una emergencia petrolera en Europa, no hay amenaza para las reservas" y que la preocupación se orienta "más a los precios que al suministro".

"La situación del flujo energético en Europa se mantiene estable; no nos preocupa el suministro de gas; contamos con una buena diversificación de proveedores, una combinación de gasoductos y suministros de GNL", añadió.

"Todos vimos informes sobre el aumento de los precios de la energía debido a las fluctuaciones en los mercados globales. Los seguimos con preocupación. Implementamos nuestras acciones y contamos con herramientas desde la anterior crisis energética y la reciente, donde pusimos en marcha amplias medidas para garantizar que nuestros Estados miembros pudieran actuar cuando fuera necesario. Aún no llegamos a ese punto y no tenemos comentarios que hacer sobre los precios en sí mismos", aclaró la vocera.

Por lo tanto, insistió en que no hay "motivos de preocupación sobre la provisión inmediata de gas".

"Estamos mucho más preparados que en 2022, cuando Rusia cortó el suministro de gas. Estamos mucho más diversificados y dependemos mucho menos de los proveedores de la región que cuando dependíamos de Rusia", concluyó. (ANSA).