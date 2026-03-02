Medio Oriente: UE, no hay emergencia de gas, listos para citar a grupo de coordinación

Lo afirmó un vocero de la Comisión Europea, en rueda de prensa, ante una consulta sobre el bloqueo del transporte de GNL en el estrecho de Ormuz (entre el golfo de Omán, localizado al sudeste, y el golfo Pérsico, al sudoeste), ruta clave del petróleo mundial, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

"No estamos tomando medidas de emergencia; no hay escasez ni emergencia. Nuestras importaciones de gas están bien diversificadas, pero estamos dispuestos a convocar un grupo de coordinación del gas", aclaró.

"Si es necesario, nuestros Estados miembros siempre pueden presentar esta solicitud, pero por el momento no vemos nada preocupante al respecto", afirmó.

"Según nuestro análisis, no tenemos ninguna preocupación inmediata sobre la seguridad del suministro energético de la Unión Europea. Solicitamos a nuestros Estados miembros que nos compartan sus evaluaciones nacionales antes del final del día de hoy, y convocaremos al Grupo de Coordinación del Petróleo en las próximas 48 horas", declaró el vocero.

El viernes, señaló también, el Colegio de Comisarios Europeos celebrará un debate político sobre los precios de la energía.

"Es posible que el Consejo de Seguridad vuelva a abordar el tema hoy, pero no haremos comentarios sobre los precios de la energía. Es evidente que la estructura de las rutas y patrones de transporte globales determinará, por supuesto, la estructura de precios a largo plazo", concluyó (ANSA).