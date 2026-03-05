Medio Oriente, UE se solidariza con los países del Golfo

Así la Unión Europea reiteró su solidaridad con los países del Golfo, según la declaración conjunta de la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), a la que tuvo acceso ANSA.

Los ministros destacaron los intensos esfuerzos diplomáticos realizados por la UE y sus Estados miembros, así como por los Estados miembros del CCG, antes de los ataques, así como el compromiso de estos últimos de no permitir que sus territorios se utilicen para lanzar ataques contra Irán".

Reafirmaron "su firme compromiso con el diálogo y la diplomacia como vía para resolver la crisis, elogiando el papel constructivo de Omán en este sentido y subrayando la necesidad de restablecer la estabilidad y la seguridad en la región".

(ANSA).