Medio Oriente: un millar de muertos, 180 niños, OMS y Unicef

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que ya se han reportado casi 1000 muertes en Irán, junto con decenas de víctimas en Líbano, Israel y varios países del Golfo. La agencia de la ONU también ha verificado 13 ataques a centros sanitarios en Irán y uno en Líbano.

La guerra, afirmó, se está extendiendo a las rutas marítimas, los corredores humanitarios, los hospitales y los movimientos de población, una crisis que amenaza con afectar a toda la región y más allá.

"Las consecuencias humanitarias de la escalada de violencia en Medio Oriente son cada vez más graves", advirtió el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher. De hecho, la guerra está acompañada de desplazamientos masivos de población.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), aproximadamente 100.000 residentes abandonaron Teherán en los dos días posteriores al sábado, cuando comenzaron los ataques.

Al mismo tiempo, más de 60.000 personas han sido desplazadas en el Líbano, según la OMS, mientras la prensa libanesa habla de al menos medio millón. Las órdenes de evacuación aún podrían obligar a hasta un millón de personas a dejar sus hogares, advirtió la organización.

Por su parte, Unicef informó que "alrededor de 180 niños han muerto y muchos más han resultado heridos" en la escalada militar en Irán, que tiene un "impacto letal" en la infancia.

Entre las víctimas se encuentran las 168 niñas que murieron cuando un ataque afectó la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh en Minab, sur de Irán, el 28 de febrero, durante el horario escolar. Según informes, la mayoría de las víctimas eran estudiantes de entre 7 y 12 años.

Además, 12 niños murieron en otras escuelas en cinco lugares diferentes de Irán, informó Unicef. También señaló que al menos 20 escuelas y 10 hospitales resultaron dañados en Irán, lo que interrumpió el acceso de los niños a la educación y a los servicios de salud esenciales.

"Estas víctimas infantiles son un duro recordatorio de la brutalidad de la guerra y la violencia contra la infancia, que afecta a familias y comunidades durante generaciones. Los niños y las escuelas están protegidos por el derecho internacional humanitario y deben ser lugares seguros", advirtió Unicef.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia insta urgentemente "a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y garanticen la protección de los civiles. Según el derecho internacional humanitario, la vida y el bienestar de los niños deben estar siempre protegidos". (ANSA).