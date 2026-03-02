Medio Oriente: un presunto dron iraní contra una base británica en Chipre

El ataque impactó la base Akrotiri de la RAF a medianoche, indicó el ministerio, añadiendo que sus fuerzas estaban gestionando una "situación activa". "Nuestra protección en la región es del más alto nivel, y la base intervino para defender a nuestro pueblo", declaró un portavoz del Ministerio de Defensa en un comunicado. El incidente se produjo después de que Gran Bretaña accediera el domingo a permitir a Estados Unidos utilizar bases militares británicas para lanzar ataques "defensivos" destinados a destruir misiles iraníes y sus lanzadores

La secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, declaró que el dron que alcanzó la base militar británica en Chipre impactó contra la pista. "No podemos proporcionar más información ni detalles en este momento, pero obviamente se están tomando todas las medidas de precaución cerca de la base", declaró Cooper a Sky News

Según un informe de Times Radio reproducido por Al Jazeera, Cooper declaró que Estados Unidos no había solicitado el uso de la base británica en Chipre, objetivo del ataque, que sigue operativa. El presidente chipriota, Nikos Christodoulides, declaró que la base fue atacada por un dron Shahed (un vehículo aéreo no tripulado fabricado por Irán), causando daños materiales menores. El presidente, citado por Al Jazeera, afirmó estar en contacto constante con líderes europeos y de otros países. Añadió que Chipre no tiene intención de participar en ninguna operación militar

"El Reino Unido no está en guerra", declaró Hamish Falconer, viceministro de Asuntos Exteriores británico, después de que un dron iraní impactara la base de la RAF en Chipre

Falconer explicó que el gobierno del primer ministro Keir Starmer había decidido no participar en la primera oleada de ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos e Israel

"Sin embargo, ante los imprudentes ataques de Irán contra aliados en la región", añadió, "hemos decidido, como anunció el primer ministro anoche, apoyar la solicitud de Estados Unidos de utilizar nuestras bases para acciones defensivas"

Estas declaraciones se producen en medio de la creciente controversia en el Reino Unido sobre el uso de bases otorgadas al gobierno de Donald Trump. El líder del Partido Verde, Zack Polanski, afirmó que los acontecimientos en Oriente Medio "han puesto de manifiesto la total incapacidad de Starmer para enfrentarse a Trump, y esta debilidad podría tener graves consecuencias para la seguridad de los ciudadanos británicos"

Los Verdes, tras su histórica victoria en las elecciones parciales del área metropolitana de Manchester, solicitaron una votación en el Parlamento sobre la participación británica a petición de los Liberal Demócratas

La reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE (GAC), prevista para hoy y mañana en Chipre, se ha pospuesto tras el impacto de un dron en la base británica de Akrotiri. Así lo anunció la Presidencia chipriota del Consejo de la UE

"A primera hora de la mañana", explicó un portavoz, "se produjo un único incidente con un dron que tuvo como objetivo la base de Akrotiri, causando daños limitados. Se ha confirmado que la República no fue el objetivo de un ataque. Ante este imprevisto, que lamentablemente repercutió en los vuelos de hoy a Chipre, la presidencia chipriota ha decidido posponer la GAC"

(ANSA)