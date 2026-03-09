Medio Oriente: unicef, 83 niños muertos y 254 heridos en Líbano en 7 días
"El promedio diario es de más de 10 muertes", dice la organización de la ONU
En promedio, más de 10.000 niños han muerto cada día en el Líbano durante la última semana, y aproximadamente 36 niños han resultado heridos cada día. La alarma proviene de UNICEF.
"En los últimos 28 meses, se ha informado de que 329 niños han muerto y 1632 han resultado heridos. Solo en los últimos seis días, el número de niños muertos ha aumentado un 25%, con un total de 412 niños muertos. Estas cifras son alarmantes", declaró Edouard Beigbeder, director regional para Oriente Medio y el Norte de África de UNICEF.
Son una clara evidencia del daño que el conflicto está causando a los niños. Mientras los ataques militares continúan en todo el país, los niños mueren y resultan heridos a un ritmo alarmante, las familias huyen de sus hogares por miedo y miles de niños duermen ahora en el frío.
El desplazamiento masivo en el Líbano ha obligado a unas 700.000 personas, incluidos unos 200.000 niños, a abandonar sus hogares, sumándose a las decenas de miles que ya se han visto desarraigadas por escaladas anteriores.
UNICEF insta a todas las partes a proteger a los civiles y la infraestructura civil, incluidas las escuelas y los refugios, y a respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario.
Y llama a todas las partes a que emprendan de inmediato todos los esfuerzos posibles para reducir la tensión y evitar que los niños sufran más. (ANSA).