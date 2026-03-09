Medio Oriente: unicef, 83 niños muertos y 254 heridos en Líbano en 7 días

En promedio, más de 10.000 niños han muerto cada día en el Líbano durante la última semana, y aproximadamente 36 niños han resultado heridos cada día. La alarma proviene de UNICEF.

"En los últimos 28 meses, se ha informado de que 329 niños han muerto y 1632 han resultado heridos. Solo en los últimos seis días, el número de niños muertos ha aumentado un 25%, con un total de 412 niños muertos. Estas cifras son alarmantes", declaró Edouard Beigbeder, director regional para Oriente Medio y el Norte de África de UNICEF.

Son una clara evidencia del daño que el conflicto está causando a los niños. Mientras los ataques militares continúan en todo el país, los niños mueren y resultan heridos a un ritmo alarmante, las familias huyen de sus hogares por miedo y miles de niños duermen ahora en el frío.

El desplazamiento masivo en el Líbano ha obligado a unas 700.000 personas, incluidos unos 200.000 niños, a abandonar sus hogares, sumándose a las decenas de miles que ya se han visto desarraigadas por escaladas anteriores.

UNICEF insta a todas las partes a proteger a los civiles y la infraestructura civil, incluidas las escuelas y los refugios, y a respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario.

Y llama a todas las partes a que emprendan de inmediato todos los esfuerzos posibles para reducir la tensión y evitar que los niños sufran más. (ANSA).