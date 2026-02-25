Medio Oriente: Unicef y la Gaza que esperan los niños

Junto a sus socios locales, el Fondo de la ONU involucró a menores de entre 5 y 18 años en las cinco provincias del enclave, incluidos niños con discapacidad.

En total, 1.603 completaron un cuestionario estructurado y al menos 11.000 participaron mediante diversas actividades creativas, todas diseñadas para ser seguras y voluntarias. A ninguno se le pidió revivir experiencias de violencia.

Los participantes se expresaron en los formatos que les resultan más naturales: dibujos de barrios y parques, maquetas hechas con escombros y materiales reciclados, poemas, relatos breves y cartas.

También participaron en murales colectivos, representaciones teatrales y encuestas simples acompañadas por facilitadores especializados.

Cuando tantos niños, de distintas edades y zonas geográficas, dibujan de manera independiente los mismos elementos —árboles, escuelas, hospitales, calles limpias, áreas de juego— no es casualidad, subrayó Jonathan Crickx, responsable de Comunicación de UNICEF para el Estado de Palestina.

Se trata, dijo el vocero de Unicef, de "un llamado directo al mundo".

"Quieren recuperar su infancia. Los niños no solo nos cuentan lo que han perdido, sino también lo que debe venir después. Y en primer lugar están el refugio y la seguridad. Su deseo más profundo es simplemente poder dormir toda la noche e ir a la escuela sin miedo", afirmó Crickx.

Sin embargo, desde el inicio del alto el fuego se ha informado la muerte de más de 135 niños en la Franja de Gaza.

En segundo lugar, los menores piden escuelas reales, no tiendas de campaña: edificios con paredes y techos adecuados, pupitres, baños, agua corriente, bibliotecas y canchas deportivas.

En tercer lugar, describen hospitales tranquilos, limpios y seguros, no lugares donde "se respire miedo".

Y en cuarto lugar, los más pequeños son categóricos: quieren parques, playas, campos deportivos y espacios seguros para jugar.

"Esta", concluyó Crickx, "es una hoja de ruta para la reconstrucción escrita por los propios niños". (ANSA).