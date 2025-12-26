Medio Oriente: UNIFIL pide a Israel frenar comportamientos agresivos

A comienzos de este mes, la UNIFIL había declarado que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra las fuerzas en el Líbano meridional. El mes pasado anunció que los soldados israelíes abrieron fuego contra sus tropas en el sur, mientras que el ejército israelí, por su parte, afirmó haber confundido a las fuerzas de paz con individuos "sospechosos" y realizado disparos de advertencia.

En octubre, la UNIFIL avisó que uno de sus miembros había resultado herido por una granada israelí lanzada cerca de una posición de la ONU en el sur del país, el tercer incidente de este tipo en poco más de un mes.

"Los ataques contra las fuerzas de paz o en sus inmediaciones constituyen graves violaciones de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad", enfatizó la fuerza de paz, refiriéndose a la resolución de 2006 que sentó las bases de la tregua de noviembre de 2024.

La UNIFIL reiteró su llamado al ejército israelí para que "cese su comportamiento agresivo y los ataques contra las fuerzas que trabajan por la paz y la estabilidad a lo largo de la Línea Azul o en sus inmediaciones".

Israel lleva a cabo ataques regularmente contra el Líbano a pesar de la tregua, generalmente explicando que embiste posiciones y operativos de Hezbolá, a quienes acusa de rearmarse. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) también mantienen tropas en cinco zonas del sur del Líbano que consideran estratégicas. (ANSA).