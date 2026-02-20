Medio Oriente: UNRWA, niños de Gaza se enfrentan a condiciones increíblemente duras

"La situación humanitaria en Gaza sigue siendo grave", declaró la agencia en un comunicado, "agravada por las restricciones al acceso humanitario. Garantizar su derecho a la educación no es solo una opción, sino una necesidad absoluta para ayudarlos a superar las tragedias de la guerra y construir su futuro".

La agencia afirmó que continúa brindando servicios esenciales a las personas desplazadas, como atención médica, educación, alojamiento, asistencia alimentaria y servicios de protección, a través de su red y su amplia presencia sobre el terreno.

Sin embargo, "la magnitud de las necesidades supera con creces lo que se está proporcionando actualmente", añadió, reiterando su llamado a Israel para que levante las restricciones al acceso humanitario.

Según UNICEF, los niños representan aproximadamente la mitad de los casi dos millones de desplazados en Gaza, obligados a huir de sus hogares en busca de seguridad y refugio en otras partes de la Franja desde el inicio de la operación militar israelí en octubre. De ellos, aproximadamente 17.000 han quedado huérfanos. (ANSA)