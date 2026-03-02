Medio Oriente, Uruguay condena escalada y llama al diálogo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Montevideo anunció esto en un comunicado oficial emitido tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Uruguay criticó la respuesta de Teherán contra varios países de la región, expresando su solidaridad con los Estados y pueblos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Baréin, Jordania, Irak, Líbano y Omán.

En el comunicado, el gobierno uruguayo llama a una desescalada urgente e insta a todas las partes involucradas a respetar el derecho internacional y a retomar la vía diplomática, lo cual considera la única manera de reducir las tensiones y evitar una mayor escalada del conflicto.

Finalmente, Montevideo enfatiza que criticar un ataque militar contra un Estado que viola el derecho internacional no significa condonar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el territorio del Estado atacado (ANSA).