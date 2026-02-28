Medio Oriente: Venezuela condena ataque a Irán y deplora escalada militar

Venezuela atribuye el ataque a lo que denomina "una peligrosa e impredecible escalada de acontecimientos", en medio de las tensiones que estallaron después de que Teherán respondiera con agresiones a bases militares estadounidenses en la región del Golfo, tras los ataques estadounidenses e israelíes contra objetivos iraníes.

Caracas también considera "injustas" las represalias militares iraníes contra objetivos en varios países de la región y las condena, y exige respeto a los principios de la diplomacia, la resolución pacífica de controversias y la Carta de las Naciones Unidas. Según el comunicado, "esta situación, fruto del desconocimiento de estos principios, coloca a la región y al mundo en un escenario de enorme inestabilidad".

(ANSA).