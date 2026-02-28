Medio Oriente: Von der Leyen, "comprometidos con la seguridad y la estabilidad"

"Reafirmamos nuestro firme compromiso con la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad regionales. Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o debilitar el régimen global de no proliferación es de suma importancia", declararon los altos funcionarios europeos.

"La Unión Europea ha adoptado sanciones integrales en respuesta a las acciones del régimen asesino iraní y de la Guardia Revolucionaria, y ha promovido constantemente los esfuerzos diplomáticos para abordar los programas nucleares y de misiles balísticos mediante una solución negociada", continuaron Von der Leyen y Costa.

"Mantenemos una estrecha coordinación con los Estados miembros de la UE y tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos de la UE en la región puedan contar con nuestro pleno apoyo. Instamos a todas las partes a que ejerzan la máxima moderación, protejan a la población civil y respeten plenamente el derecho internacional", concluyeron.

(ANSA).