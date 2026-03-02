Medio Oriente: Von der Leyen pide "trabajar para una desescalada" en la región

"Debemos trabajar duro para reducir la escalada y evitar que el conflicto se extienda en la región", afirmó Von der Leyen.

"Los últimos acontecimientos en Oriente Medio son preocupantes", agregó, al mencionar los ataques a la base británica en Chipre y a la refinería en Arabia Saudita.

"Solo una solución diplomática puede ser duradera", enfatizó.

"Esto significa una transición creíble para Irán, la suspensión definitiva de sus programas nucleares y de misiles balísticos, y el fin de las actividades desestabilizadoras en la región", señaló.

Además, dijo que condena "con la mayor firmeza estos ataques imprudentes e indiscriminados de Irán y sus aliados contra territorios soberanos de toda la región".

"Esta tarde, debatiremos la situación general en una reunión del Colegio de Seguridad aquí en la Comisión Europea. Porque, desde la energía hasta la energía nuclear, desde el transporte hasta la migración y la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias de estos recientes acontecimientos", detalló Von der Leyen.

Por último, la presidenta de la CE escribió en X que dialogó con el presidente de Chipre, Nikos Christodulides, quien le informó del único incidente verificado después de la medianoche, "que involucró un vehículo aéreo no tripulado que tenía como objetivo la base británica en Akrotiri".

"Aunque la República de Chipre no era el objetivo, quisiera ser claro: colectiva, firme e inequívocamente apoyamos a nuestros Estados miembros frente a cualquier amenaza", concluyó.

(ANSA).