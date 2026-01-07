Medio Oriente: Yemen en el caos, decenas de muertos por ataques saudíes

Para el país árabe más pobre y uno de los más pobres del mundo, se suponía que sería el día del inicio de las negociaciones en Riad entre los separatistas del sur y la coalición liderada por Arabia Saudita, tras un comienzo de año marcado por una serie de incidentes que rápidamente derivaron en un conflicto armado.

Esta difícil situación se enmarca en el contexto de las antiguas rivalidades entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, un país dividido entre los hutíes del norte, un gobierno reconocido pero permanentemente asediado, y el sur separatista.

Por último, pero no menos importante, la discreta, pero constante presencia de Estados Unidos junto a los saudíes en la región.

En cambio, al amanecer, cuando se reanudaron los embates saudíes, el Consejo anti-hutíes, del que Al Zubaidi era miembro, lo expulsó, acusándolo de alta traición por haber desertado de la reunión en Riad y haber huido "a un lugar desconocido".

Lo cierto es que Al Zubaidi no subió al avión que debía llevarlo a la capital saudí; poco después, sus partidarios, al pedir el cese de las redadas, anunciaron que su líder no había huido, sino que se encontraba en Adén "cumpliendo plenamente con sus funciones".

Entre la plétora de teorías, Al Jazeera informa que el líder separatista temía ser detenido y arrestado en Riad. Y esa misma noche, la delegación que debía encabezar, y que ya había aterrizado en la capital saudí, denunció haber sido "detenida arbitrariamente" por las autoridades saudíes.

Mientras tanto, los ataques contra los bastiones separatistas continuaron sin cesar, donde fuentes locales reportaron decenas de muertos, muchos combatientes, pero también numerosos civiles, incluyendo mujeres y niños.

Desde esta noche está en vigor el toque de queda en Adén, uno de los puertos más importantes de la Península Arábiga y sede de los separatistas.

Los Emiratos, que en los últimos días izaron su bandera en la isla de Socotra, lo que hizo temer por la suerte de unos ochenta italianos que están siendo repatriados vía Yeda con la ayuda de la Cancillería italiana perdieron rápidamente las posiciones ganadas en los últimos meses y actualmente no parecen interesados en una mayor participación directa en las hostilidades. (ANSA).