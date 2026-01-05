Medio Oriente:Al Jazeera, "Israel ha ampliado la Línea Amarilla, ocupa el 50% de Gaza"

Así lo informa el equipo de Al-Jazeera en el lugar. Israel ocupa ahora físicamente más del 50% de la Franja de Gaza, subraya el medio de prensa árabe.

"Las acciones del ejército israelí hoy también están acercando al ejército a la arteria principal de la calle Saladino, obligando a huir a las familias desplazadas que se refugian cerca de la zona, ya que un número creciente de ellas se encuentra bajo una intensa amenaza, mientras que la guerra genocida de Israel contra Gaza no da señales de ceder", cuenta la cadena.

Hoy también se reanudaron intensos bombardeos de artillería y disparos de helicópteros en zonas al sur del enclave asediado y al norte y este de las ciudades de Rafah y Khan Younis.

Ayer, siempre según Al Jazeera, Israel lanzó nuevos ataques en zonas de Gaza fuera de su control militar directo.

Al menos tres palestinos murieron en distintos ataques israelíes en Jan Yunis, según fuentes médicas. Un edificio de cinco plantas en el centro de Gaza se derrumbó tras ser blanco de bombardeos israelíes. Equipos de Defensa Civil buscan a los desaparecidos bajo los escombros. La agencia de noticias WAFA informó que al menos cinco personas resultaron heridas. (ANSA).