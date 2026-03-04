Medio Oriente:La guerra se extiende, misil contra Turquía; milicias kurdas a Irán

Por Laurence Figá - Talamanca (ANSA) - ROMA, 04 MAR - El epicentro sigue siendo Irán, pero la guerra desatada por Estados Unidos e Israel, en su quinto día, se expande como una ola, del Mediterráneo al Océano Indico.

Un misil balístico de Teherán lanzado hacia el espacio aéreo turco fue derribado por los sistemas de defensa de la OTAN, después de sobrevolar Siria e Irak.

En el lado opuesto del Mar Arábigo, cerca de Sri Lanka, un submarino estadounidense atacó y hundió una fragata iraní, causando al menos 87 muertes entre los marineros y más de treinta desaparecidos.

Los países del Golfo siguen interceptando misiles y drones lanzados en represalia por Irán, así como Israel, que a su vez atacó los centros de mando de los pasdarán y los basij, derribando un caza iraní en los cielos de la capital de la República Islámica.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan su avance en el sur de Líbano, donde afrontan "enfrentamientos a corta distancia" con Hezbolá. Y en la noche, llegaron noticias de los medios estadounidenses que pueden afectar profundamente el rumbo del conflicto en Irán: miles de combatientes kurdos apostados en Irak cruzaron la frontera para ir a luchar contra el régimen de los ayatolás.

"Irán era una nación fuera de control y nos habría atacado si no lo hubiera hecho yo antes", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump.

"El régimen iraní terminó", sentenció el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, asegurando que las fuerzas aéreas de Estados Unidos e Israel tomarán "el control completo de los cielos iraníes" en menos de una semana y anunciando la llegada de refuerzos adicionales al escenario de guerra.

El secretario de Defensa también afirmó que el caso del misil iraní disparado contra Turquía no activará el artículo 5 de la OTAN, que obliga a los aliados a intervenir en defensa de un miembro bajo ataque.

Se informó que el misil interceptado cayó en el distrito turco de Dortyol, en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria.

Sin embargo, fuentes de Ankara consideran que no estaba destinado al territorio turco, sino hacia "una base en Chipre griega", que ya había sido atacada en los días anteriores, y que desvió su rumbo.

Turquía convocó al embajador iraní e instó a Teherán a "evitar la expansión del conflicto".

"Nuestra capacidad para garantizar la seguridad de nuestro país está en su máximo nivel", advirtió el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mencionando una "estrecha consulta con nuestros aliados de la OTAN".

Según fuentes de la Alianza, las mismas fuerzas armadas turcas en el marco de la NATO habrían interceptado el misil.

En la misma trayectoria que Turquía, Irak cayó en la oscuridad total debido a un apagón energético que afectó a todo el país, antes de verse obligado a derribar drones cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, donde se encuentra una base militar que también alberga una misión diplomática estadounidense.

La embajada de Estados Unidos invitó a sus connacionales a abandonar el país "tan pronto como puedan hacerlo de manera segura" y, mientras tanto, a "quedarse donde están con provisiones de comida, agua y medicinas". Se han escuchado explosiones también en Erbil, en el Kurdistán iraquí.

Pero es Teherán quien aún enfrenta la mayor presión militar.

El ejército israelí declaró haber golpeado "un importante complejo militar", que alberga los centros de comando de los Guardines Revolucionarios, de la Fuerza de Elite Quds y de la fuerza paramilitar Basij. Y lanzó una ola de ataques sobre los sitios de almacenamiento de misiles balísticos y de crucero en Isfahán y Shiraz.

Al igual que el premier israelí, Benjamín Netanyahu, en los días anteriores, también el portavoz de las FDI, Effie Defrin, difundió un video en farsi asegurando a los iraníes que "la ofensiva tiene como único objetivo el régimen".

Un régimen que pierde apoyo cada día y que, al parecer, también tiene dificultades para nombrar un sucesor de Ali Jamenei, quien fue asesinado en el primer día de la guerra.

El nombre de su hijo Mojtaba parece no encontrar confirmaciones por el momento. Pero los fieles seguidores del ex Guía Supremo insisten, al menos en palabras: "Tenemos una historia y una civilización que demuestran que no tenemos miedo a la guerra y no tenemos miedo de continuarla", dijo el ex vicepresidente y consejero de Jamenei, Mohammad Mokhber, asegurando que Irán no tiene intención de negociar con Estados Unidos. (ANSA).