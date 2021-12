Mediocampista argentino sambueza cierra segundo ciclo con toluca en méxico

Ciudad de méxico, 9 dic (reuters) - el experimentado mediocampista argentino rubens sambueza se despidió el jueves del club mexicano toluca al que llegó en 2020 para vivir un segundo ciclo en la parte final de su carrera.

El jugador de 37 años salió de los "Diablos Rojos" de Toluca dos semanas después de que el club terminó su participación en el torneo Grita México A21 y tras la llegada de Ignacio Ambriz como director técnico.

"¡¡Hoy me toca despedirme del club!! Solo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por este tiempo compartido. Siempre me entregué al máximo y di lo mejor de mí", escribió Sambueza en su cuenta de Instagram.

"Agradecer a todos los trabajadores de la institución por el respeto, y por supuesto a toda la afición por el cariño de siempre. Siempre estarán en mi corazón. Gracias Toluca", agregó.

Sambueza jugó con Toluca en dos etapas 2017-2018 y 2020-2021. Anotó 22 goles en 130 partidos disputados.

Además de Toluca, Sambueza ha jugado en México con Pachuca, León, Estudiantes Tecos, Pumas UNAM y América, club donde fue campeón en los torneos Clausura 2013 y Apertura 2014.

El experimentado mediocampista inició su carrera en 2003 con River Plate de Argentina. También jugó para Flamengo de Brasil.

Con River fue campeón en 2003 y 2004, y con Flamengo en 2009. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)