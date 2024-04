Mediocampista colombiano caicedo renueva con pumas de méxico hasta 2027

Ciudad de méxico, 18 abr (reuters) - el mediocampista colombiano josé luis caicedo renovó el jueves su contrato con pumas unam por tres años, informó el club mexicano.

El jugador de 21 años debutó con el primer equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2022, dos años después de haber llegado a las fuerzas básicas del club mexicano.

"Significa mucho para mí porque me están permitiendo representar a este lindo club, esta gran institución que me dio la oportunidad de venir al fútbol mexicano, y voy a seguir aprovechando todas las oportunidades que se me presenten", dijo Caicedo citado en el comunicado del equipo.

"El objetivo principal es tener un campeonato con Pumas, salir a Europa. También es una linda oportunidad para mí", agregó.

Caicedo, quien ha representado a la selección sub 23 de Colombia, inició su carrera con Independiente de Santa Fe en 2019 y un año después pasó a Barranquilla.

Con Pumas, Caicedo ha disputado 40 encuentros y anotado un gol. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)