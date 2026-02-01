Mediocampista español Fidalgo anuncia su salida de América de México

CIUDAD DE MÉXICO, 1 feb - El centrocampista español Álvaro Fidalgo anunció el domingo su salida del club América de México para continuar su carrera con el Real Betis de su país

Fidalgo, de 28 años, deja a las "Águilas" del América después de cinco años en los que fue campeón en los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, también logró el título de campeón de campeones, el de Campeones Cup y una Supercopa de la Liga MX

"Es un día difícil, fue un cúmulo de muchas cosas, me vine al club más grande del país, a ser feliz, a ganar títulos, a intentar ser recordado, a trascender, a ganarme un lugar en la historia del América y creo que en parte lo conseguimos, y estoy muy orgulloso de eso. Lo más importante fue siempre conseguir cosas con el club y salir campeón, pudimos hacerlo tres veces en la liga y tres títulos más", dijo Fidalgo en conferencia de prensa

"Estoy contento por el paso que voy a dar y por lo que se viene, pero no puedo dejar de estar triste y de que sea un día duro por todo lo que voy a dejar atrás. Estoy contento por todo lo que conseguimos, pero no puedo evitar a la vez estar triste, es un sentimiento jodido, esto no es un adiós ni muchísimo menos es para siempre", agregó emocionado

Fidalgo llegó al América en 2021 proveniente del Castellón de la segunda división de España, donde también jugó con los clubes Real Madrid Castilla y Rayo Majadahonda

En su paso por América jugó 227 partidos, anotó 22 goles y dio 30 asistencias

"Es un club muy importante (Real Betis), con un proyecto importante, se vienen cosas muy importantes para mí, voy a una gran club con muchas ganas e ilusionado. Al final fue decisión mía porque creo que es un reto muy interesante para mí, en lo futbolístico siempre me gusta exigirme, intentar crecer y creo que es lo que busco, el tiempo dirá si estuve acertado o no", señaló Fidalgo

"Muchas gracias a todos, estos cinco años me hicieron crecer, fue un placer enorme", concluyó. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)