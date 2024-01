Ciudad de méxico, 23 ene (reuters) - el mediocampista mexicano andrés guardado, quien disputó cinco copas del mundo con su selección, vislumbra un futuro ilusionante con león, club donde jugará en su regreso a méxico después de 17 años.

El mediocampista de 37 años, quien en mayo del 2023 se retiró de la selección tras convertirse en el jugador con más partidos con 181 apariciones, llegó a su nuevo equipo tras salir del Real Betis, club con el que ganó la Copa del Rey en 2022.

"Estoy muy feliz de estar aquí, sé que nos espera un futuro ilusionante, voy a dejar todo por ustedes y espero que se identifiquen conmigo, sé lo que significa para ustedes esta camiseta y espero que este año sea un gran año para León", dijo Guardado el martes ante casi 10,000 aficionados que asistieron a la presentación del jugador en el estadio Nou Camp.

"Hace año y medio el club me buscó en un momento que era muy difícil para mí, me abrió las puertas y eso me quedó grabado y en el corazón, y cuando volvió a tocar la puerta no lo dudé", agregó.

Guardado regresa a México donde inició su carrera en 2005 con Atlas, club del que salió dos años después para llegar al Deportivo La Coruña de España, país donde también militó en el Valencia.

Además, fue jugador del Bayer Leverkusen de Alemania y del PSV Eindhoven de Países Bajos, club con el que fue campeón en las temporadas 2014-2015 y 2015-2016, y en el que ganó la Supercopa en 2016 y 2017.

La reaparición de Guardado en el fútbol mexicano podría ser el sábado cuando León enfrente a Santos Laguna en la tercera jornada del torneo Clausura.

"Vengo de estar en ritmo, hay que descansar bien estos días y ponerme a punto, y si el profe (Jorge Bava) lo decide estoy listo para jugar", dijo Guardado a la cadena Fox Sports. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)