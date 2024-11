Mediocampista mexicano guardado anuncia su retiro de las canchas

Ciudad de méxico, 7 nov (reuters) - el mediocampista mexicano andrés guardado anunció el jueves su retiro de las canchas después de 19 años en los que pasó por cinco clubes de europa.

El jugador de 38 años, que disputó cinco Copas del Mundo y ganó la Copa Oro de la Concacaf en 2011, 2015 y 2019 con la selección de México, aclaró que su carrera finalizará al concluir la participación de su equipo León en el torneo Apertura local.

"Estoy aquí, en la cancha del estadio de León, donde quería hacer pública mi decisión de dejar el fútbol después de 19 años, y de ser jugador profesional al terminar esta temporada", dijo Guardado en una transmisión en vivo en su red social Instagram realizada en el estadio Nou Camp de León.

"Todavía estamos con una ligera esperanza de jugar el Play-In, esperemos que se nos dé, pero si no es así, el domingo será mi último partido como profesional, me voy agradecido y muy orgulloso de todo lo que pude conseguir, de haber cumplido mi sueño", agregó.

En la última jornada del torneo Apertura, León visitará el domingo a Monterrey con esperanzas de acceder al Play-In, instancia a la que acceden los clubes que ocupen del séptimo al décimo lugar al final de las 17 jornadas de la temporada regular. León se ubica en el undécimo lugar con 18 puntos.

En el "Play-In" el séptimo enfrentará al octavo y el noveno al décimo. El ganador de la primera serie avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor de esa serie jugará ante el ganador de la segunda serie para definir al último invitado a la postemporada.

"Quiero agradecer a Jesús Martínez (presidente del club León) por darme la oportunidad de venir a esta institución, de venir y retirarme en México después de hacer prácticamente toda mi carrera afuera", apuntó el jugador que debutó en 2005 con Atlas.

Tras jugar dos años con los "Rojinegros" del Atlas, Guardado llegó al Deportivo La Coruña de España, país donde también militó en el Valencia y Real Betis, equipo con el que ganó la Copa del Rey en 2022.

Además, fue jugador del Bayer Leverkusen de Alemania y del PSV Eindhoven de Países Bajos, club con el que fue campeón en las temporadas 2014-2015 y 2015-2016, y con el que ganó la Supercopa en 2016 y 2017.

En enero regresó a México, después de 17 años, para jugar con León.

"Agradecerle al Atlas que me formó y me dio la oportunidad de hacerme futbolista, y después a cada uno de los equipos a los que pertenecí, la verdad es que no sabría cómo agradecer la confianza que me tuvieron y los momentos que viví. Gracias fútbol", apuntó Guardado, quien aseguró que tras su retiro seguirá ligado al fútbol.

Medios locales reportan que Guardado se incorporará al cuerpo técnico de Javier Aguirre en la selección de México. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

Reuters