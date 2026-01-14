Mediocampista mexicano Herrera regresa al Houston Dynamo

14 ene - El mediocampista mexicano Héctor Herrera regresó al Houston Dynamo, un año después de haber salido para jugar con Toluca en su país, informó el miércoles el club de la MLS de Estados Unidos.

Herrera, quien fue parte de la selección mexicana que disputó los Mundiales de 2014 en Brasil, 2018 en Rusia y 2022 en Qatar, fue campeón con los "Diablos Rojos" de Toluca en los torneos Clausura y Apertura 2025.

"Es un honor darle la bienvenida a Héctor de vuelta a Houston. Es un líder respetado tanto dentro como fuera de la cancha, y un jugador cuya influencia ayudó a cambiar la trayectoria de este club durante su primera etapa, guiándonos hacia el cuarto trofeo del club en 2023 y un récord de puntos en 2024", dijo el presidente del club, Pat Onstad, citado en un comunicado del Houston Dynamo.

"Su regreso refleja la ambición compartida de seguir creciendo a partir de los éxitos pasados, regresa con una profunda conexión con la ciudad y una clara comprensión de lo que se necesita para traer trofeos de vuelta a Houston. Sabemos que el liderazgo y la mentalidad ganadora de Héctor elevarán el nivel de nuestro club”, agregó.

En su primera etapa con Houston Dynamo, de 2022 a 2024, Herrera registró ocho goles y 22 asistencias en 82 partidos en todas las competencias.

"Como equipo, estamos encantados de que Héctor se haya reincorporado al Dynamo, esa emoción viene acompañada de una mentalidad compartida de compromiso para competir y luchar por cada resultado de esta temporada, esforzándonos por alcanzar nuestro objetivo final de traer otro trofeo a la ciudad de Houston", dijo el director técnico de Houston Dynamo, Ben Olsen, citado en el comunicado.

"Héctor es un compañero sólido, líder y ganador, como lo demuestra el éxito que ha ayudado a cultivar en cada etapa de su carrera. Regresa renovado a casa, a un lugar que ama, y fortalecerá el nivel del equipo cada día mientras buscamos enorgullecer a nuestra ciudad", agregó.

El jugador de 35 años inició su carrera con el club mexicano Pachuca en 2010, tres años después salió a Europa para jugar con el Porto de Portugal donde ganó el título de Liga de la temporada 2017-2018 y la Supercopa de Portugal en 2013 y 2018. Un año después llegó al Atlético de Madrid con el que fue campeón de Liga en la temporada 2020-2021.

"Estoy de regreso a la ciudad que siempre me recibió como si fuera mi casa, estoy de regreso porque fui muy feliz aquí, estoy de vuelta más comprometido que nunca para darle a este equipo y a esta afición lo que merecen", dijo Herrera en un video publicado en su red social Instagram.

Herrera regresa a Houston Dynamo con un contrato por un año, con opción de renovación hasta junio de 2027. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)