Mediocampista mexicano jonathan dos santos anuncia retiro de la selección

Ciudad de méxico, 18 abr (reuters) - el mediocampista mexicano jonathan dos santos anunció el jueves su retiro de la selección nacional para enfocarse completamente a su club américa y darle oportunidad a jugadores más jóvenes.

El futbolista de 33 años debutó con la selección nacional en 2009, y participó en el Mundial del 2018 que se disputó en Rusia. Con el representativo mexicano apareció en 58 partidos y anotó cinco goles.

"Mi prioridad ahora mismo es el América, le doy la prioridad al América de aquí hasta que me retire. Es cierto que la selección me ha dado muchísimo, pero en este momento de mi carrera ya no soy un joven y siento que ahora mismo le tengo que dar todo al América", dijo Dos Santos a periodistas.

Dos Santos llegó en 2002 a las "Águilas" del América, donde fue campeón del torneo Apertura 2023.

"Siento que ahora mismo ya no es mi momento de estar en la selección, estoy 100% concentrado en América, es mi prioridad. Estoy feliz por mi decisión porque sé que la selección me ha dado muchísimo, hay jóvenes muy talentosos, jugadores increíbles y un entrenador espectacular, están en un proceso y en los años siguientes les va a ir muy bien", agregó.

El último partido de Dos Santos con México fue en septiembre del 2021 en el empate de 1-1 ante El Salvador en la eliminatoria de la Concacaf para la Copa del Mundo del 2022.

Dos Santos debutó en el Barcelona de España en 2009 tras formarse en las divisiones menores del conjunto azulgrana. En 2014 pasó al Villarreal y tres años después llegó a la MLS para jugar con LA Galaxy. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)