Mediocampista peruano aquino llega a santos laguna desde américa en méxico

Ciudad de méxico, 9 jun (reuters) - el mediocampista peruano pedro aquino se convertirá en el primer refuerzo del club santos laguna para el torneo apertura que inicia el 30 de junio tras realizar sus exámenes médicos, informó el viernes el equipo mexicano.

El jugador de 28 años llega a los "Guerreros" de Santos tras jugar desde 2021 con las "Águilas" del América.

"¡Ha llegado! Pedro Aquino ya está en Territorio Guerrero para presentar pruebas médicas", publicó el club Santos en su cuenta de Twitter.

Santos será el tercer club mexicano en el que milite Aquino tras jugar con León y América. Con León fue campeón en el torneo Guard1anes 2020.

Con la selección de Perú disputó la Copa del Mundo del 2018.

"Me gusta que siempre está peleando arriba. He venido acá a campeonar, vengo con la ilusión de levantar otra copa, no lo pude hacer con el América, pero vengo a hacer historia", dijo Aquino a medios locales tras su llegada a la ciudad de Torreón, en el norte de México.

Antes de llegar a México, Aquino jugó con el Sporting Cristal de Perú, club con el que obtuvo los títulos de los torneos Clausura 2014, Apertura 2015 y Clausura 2016. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

Reuters