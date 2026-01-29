Mediocampista polaco Bogusz sale de Cruz Azul de México, llega a Houston Dynamo

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ene (Reuters) - El mediocampista polaco Mateusz Bogusz finalizó su etapa con Cruz Azul de México para continuar su carrera con el Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos, anunciaron el jueves ambos clubes.

Houston Dynamo agregó que el jugador de 24 años firmó un contrato hasta la temporada 2027-2028 con opciones de extenderlo hasta la temporada 2029/2030.

"Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como Celeste. Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF ¡Gracias y éxito, Mateusz!", publicó Cruz Azul en sus redes sociales.

Con la "Máquina Celeste" de Cruz Azul, a donde llegó en enero de 2025, Bogusz disputó 39 partidos, anotó tres goles y dio siete asistencias.

"Todos en el club estamos emocionados de dar la bienvenida a Mateusz a Houston mientras seguimos construyendo un equipo capaz de competir al máximo nivel en 2026. Es un jugador con la calidad y la mentalidad para cambiar el rumbo del partido", dijo el director técnico de Houston Dynamo, Ben Olsen, citado en el comunicado del club estadounidense.

El futbolista polaco inició su carrera en 2018 con el club Ruch de su país, posteriormente jugó para Leeds United de Inglaterra, Logroñes e Ibiza de España.

Antes de llegar a México, Bogusz militó en la MLS con el club Los Ángeles donde ganó la Copa US Open en 2024.

Con la selección de Polonia ha disputado cinco partidos desde su debut en septiembre de 2024.

"Hola, soy Mati Bogusz ¡Estoy muy emocionado de unirme al club! ¡Muero de ganas de verlos en el estadio! ¡Vamos!", dijo el jugador en un video publicado por el Houston Dynamo en su Instagram.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)