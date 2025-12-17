Medios: Adiós a Franco Vaselli, toscano ingenioso y pilar de Anses

Nació hace 80 años en Serre di Rapolano, en la provincia de Siena. Su agudo espíritu toscano siempre fue su arma favorita para aliviar la tensión en la redacción, donde disfrutaba especialmente del diálogo con todos sus colegas, desde el editor más experimentado hasta el más joven contratado.

Justamente ese "vamos, bajemos a tomar un café", tomando del brazo a su interlocutor, era el arte en el que más sobresalía.

Imposible resistir a sus argumentos siempre sosegados y elegantes, acompañados de bromas y destellos de ironía en sus ojos azules.

Hace apenas 20 días, el 27 de noviembre, recibió en Milán la medalla por sus 50 años de inscripción en el Registro de Periodistas.

Franco Vaselli comenzó su carrera en LA NACION, donde firmaba sus primeros artículos como "Franco Ettore". Escribía para la redacción de Deportes, uno de sus grandes amores, y a lo largo de su carrera siguió para ANSA los principales eventos deportivos.

La Agencia lo contrató en la sede de Florencia en 1975 y luego lo trasladó en 1978 a la sede central en Roma.

Casi de inmediato comenzaron sus desplazamientos a las oficinas en el extranjero: de Lisboa a San Pablo, Ciudad de México, Pekín, Bruselas y luego regresó a Roma a la sede central, donde concluyó su carrera como subdirector.

Como enviado, siguió para ANSA importantes cumbres internacionales, conflictos y golpes de estado: las guerras civiles en El Salvador y Nicaragua, así como los momentos más candentes de la historia de Argentina, Chile, Cuba, Brasil, Haití, Panamá, Portugal y España.

En el ámbito deportivo, entre los eventos que cubrió para ANSA, se encuentran los Juegos Olímpicos de Los Angeles, Seúl y Barcelona, así como los mundiales de fútbol de 1982 en España, 1986 en México y 1990 en Italia. También publicó diversos libros, entre los que destacan "Giorgio La Pira agente de Dios" y "Pobre rico Brasil".

"El trabajo en ANSA -recordó Vaselli hace 20 días en su discurso de agradecimiento por la medalla recibida- exigía estar en la primera línea antes que los periódicos, la radio y la televisión. Agradezco a ANSA por esto y a los colegas con los que colaboré en situaciones particularmente agitadas. Siempre he pensado que se es periodista 24 horas al día y que la curiosidad y la seriedad son el alma de este oficio. Valores que he compartido y transmitido a mis colegas". (ANSA).