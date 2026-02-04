Medios: Adiós a Paolo Di Tullio, destacado periodista de ANSA

Nacido el 6 de junio de 1943, natural de Potenza por adopción, Di Tullio inició su carrera profesional en Potenza, colaborando con los periódicos Roma e Il Mattino.

Fue contratado a una edad temprana en la sede regional lucana de la RAI, donde firmó numerosos reportajes, principalmente de política y crónica. También realizó algunos enlaces radiales con "Tutto il calcio minuto per minuto" cuando el Potenza participó en el campeonato de Serie B durante cinco años en la década de 1960.

Dejó la RAI en 1980 para dirigir la redacción de Matera del Corriere del Giorno.

En 1981, se unió a ANSA para dar forma y dirigir la nueva sede regional de la agencia para Basilicata, que tenía la tarea de reportar sobre los acontecimientos posteriores al terremoto de 1980.

Durante ese periodo, se destacó por sus habilidades organizativas y profesionales, lo que le permitió, en 1989, asumir la dirección de la redacción de Nápoles de ANSA.

En 1991, se trasladó a Roma, a la sede central de la agencia, donde lideró la Redacción de Política Interna, y con su carácter nunca arrogante, pero calmado y afable, logró ganarse el afecto y la estima de sus colegas.

Finalmente, pasó a la oficina central, donde concluyó su carrera en 2009. Di Tullio, conocido como Paolone entre sus amigos, deja a su esposa Filomena y a sus hijos Carlo y María Luisa, quien también es periodista y redactora de ANSA. (ANSA).