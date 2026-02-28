Medios: Alianza de medios británicos para protegerse de la IA

La iniciativa, denominada Spur —acrónimo de Standards for Publisher Usage Rights— reúne a organizaciones como BBC, The Guardian, Financial Times, Sky News y Telegraph Media Group.

La inteligencia artificial está "remodelando radicalmente la forma en que los contenidos se crean, distribuyen, descubren y monetizan, y debemos unirnos para proteger el periodismo auténtico y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sector", señalaron en una carta abierta el director general de la BBC, Tim Davie; el consejero delegado del Financial Times, Jon Slade; la CEO de The Guardian, Anna Bateson; el presidente ejecutivo de Sky News, David Rhodes; y la CEO de Telegraph Media Group, Anna Jones.

Los firmantes invitaron además a los "líderes globales de la edición, la radiodifusión y los medios informativos" a sumarse como miembros fundadores de la coalición.

Aunque reconocen que la IA ha generado nuevas oportunidades tanto para editores como para audiencias, advierten que también plantea "cuestiones urgentes relacionadas con la equidad, el consentimiento, la atribución, la transparencia y la confianza".

Según los directivos, reportajes, archivos y contenidos originales de los medios se han convertido en material clave para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial "sin estándares comunes que contemplen permisos o compensaciones económicas", lo que —afirman— debilita el modelo económico que sostiene al periodismo.

Asimismo, alertaron que la falta de transparencia sobre cómo se generan las respuestas de la IA podría erosionar la confianza pública tanto en las noticias como en las tecnologías utilizadas para acceder a ellas.

La misión declarada de la coalición, concluyen, es establecer estándares técnicos compartidos y marcos de licencia que permitan a los desarrolladores de inteligencia artificial acceder a periodismo fiable y de alta calidad de forma legítima y responsable, garantizando al mismo tiempo que los editores mantengan el control sobre sus contenidos y reciban una compensación justa por su utilización. (ANSA).