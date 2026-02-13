Medios: BBC bajo presión, recortes de costos y reducción de personal

Efectivamente, tras una serie de anuncios y proyectos de recorte de costos específicos del sector que se multiplicaron en los últimos meses, la compañía acaba de presentar un plan para reducir sus gastos un 10% durante los próximos tres años.

Se espera que esta cifra se traduzca en una reducción de recursos de aproximadamente 600 millones de libras esterlinas, o casi 700 millones de euros.

Esto tendría un impacto devastador en términos de pérdida de empleos y de producción en la histórica emisora, llamada familiarmente "Beeb" por sus espectadores británicos (y, en el pasado, también como la Tía).

Se trata de un nuevo recorte respecto a los anteriores, según admitió la propia dirección, y lo justificó con el desafío de "un mercado de medios en rápida evolución", en un contexto marcado por "importantes presiones financieras".

La escasez de recursos se ve agravada por la disminución del número de personas que pagan la cuota anual de licencia, obligatoria solo para las familias que ven televisión en directo en el Reino Unido.

Esta cuota asciende actualmente a 174,50 libras (más de 200 euros) y sigue siendo un factor crucial para la supervivencia de la BBC, a pesar de los planes para introducir publicidad y suscripciones.

La licencia también es un tema central en las cruciales negociaciones que acaban de iniciarse con el gobierno laborista de Keir Starmer para la revisión decenal de la "royal charter", el contrato de servicio público.

En ese contexto, la dirección de la empresa exige mayor eficiencia, mientras que Philippa Childs, líder del sindicato que representa a los trabajadores de la industria creativa (BCTU), denunció "la inevitable posibilidad de perjudicar la capacidad de la BBC para seguir desempeñando su función pública".

Todo esto sin olvidar las incertidumbres en torno a la reciente demanda multimillonaria interpuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra la cadena de televisión de un país aliado —cuya primera audiencia está prevista para febrero de 2027 ante un juez de Florida— tras la emisión en Estados Unidos de un programa que presentaba un montaje en primer plano de dos partes separadas de un discurso del presidente estadounidense de 2021.

El montaje fue editado deliberadamente —según una acusación que la cadena niega, reiterando que se defenderá enérgicamente ante los tribunales— para reforzar la impresión de que Trump había incitado explícitamente el asalto al Capitolio.

(ANSA).