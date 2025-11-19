Medios de comunicación y empresas apoyan el llamamiento del Comité de Emergencia para ayudar a Gaza

MADRID, 19 Nov. 2025 (Europa Press)

Empresas y medios de comunicación se han unido al llamamiento que ha lanzado el Comité de Emergencia Español el pasado mes de octubre, para colaborar y conseguir fondos para Gaza y Cisjordania.

En la iniciativa han colaborado medios como Atresmedia, Prisa, RTVE, Vocento y Catalunya Radio, entre otros, a los que se han sumado también Forética, organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en España, la agencia Normmal y empresas como PayPal.

Todos ellos han cedido sus espacios en medios de comunicación, publicidad, digital, programas de televisión y radio y soportes publicitarios para difundir el llamamiento que desde el Comité de Emergencia se está realizando en favor de Gaza y Cisjordania.

"Agradecemos el apoyo de los medios de comunicación y empresas porque, desde su responsabilidad social y su poder de influencia, contribuyen a una sociedad más comprometida y consciente. Sin ellos no sería posible llegar a gran parte de la ciudadanía con llamamientos de ayuda en emergencias humanitarias", ha argumentado la directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira.

Las ayudas obtenidas son un gran apoyo para que las organizaciones internacionales especializadas en ayuda humanitaria del Comité de Emergencia y sus socios locales sigan ampliando su labor en Gaza y Cisjordania, tras meses de "extraordinarias dificultades para entregar la ayuda y llegar a más personas con alimentos, agua, medicinas y suministros esenciales que salvan vidas".

Las siete ONG del Comité de Emergencia Español (Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) continúan trabajando para ayudar a la población en Gaza y Cisjordania.

El comité ha recordado que las fuertes lluvias que están azotando la zona han anegado miles de tiendas de campaña donde viven personas desplazadas y han convertido muchas calles en barrizales intransitables. "La población gazatí soporta el frío prácticamente a la intemperie, mientras que varios camiones cargados con ayuda humanitaria han quedado atascados y no pueden avanzar por algunos de los accesos", ha añadido.

Por ello, el Comité de Emergencia Español renueva ahora su llamamiento para obtener fondos que ayuden a cubrir las "enormes necesidades".