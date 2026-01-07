Medios: el streaming conquista a los italianos

Una de las novedades de 2026 será la llegada a Italia de HBO Max, la plataforma de Warner Bros. Discovery, que se lanzará el 13 de enero.

Este desarrollo está destinado a cambiar el equilibrio de poder, especialmente porque el gigante estadounidense devino el objetivo de Netflix, que busca fortalecer su liderazgo en el sector.

Sin embargo, las operaciones del gigante del streaming deben superar el escrutinio de la autoridad antimonopolio estadounidense, que tardará varios meses, por lo que el marco para las ofertas al usuario final no cambiará rápidamente. No obstante, el camino parece despejado, especialmente desde que la junta directiva de Warner Bros. acaba de rechazar la oferta hostil de 108.000 millones de dólares de Paramount, calificándola de "inadecuada", y reiterando que la propuesta de Netflix es superior.

La perspectiva, descrita por muchos expertos, es que podría haber un mayor fortalecimiento de la programación de pantalla chica a expensas de las salas de cine, aunque por ahora el gigante californiano garantizó su intención de respetar las fortalezas de Warner Bros., empezando por el estreno de películas en cines, ya programado hasta 2029.

El servicio de streaming de HBO Max seguirá siendo, al menos por ahora, un servicio independiente, aunque no se descarta que gran parte del contenido original, de concretarse la adquisición, pueda eventualmente incorporarse al catálogo de Netflix.

El mercado televisivo, sin embargo, aún ofrece un amplio margen de crecimiento, incluso si el auge de los años de la pandemia parece haber terminado.

El streaming se convirtió en un elemento fijo en la dieta televisiva de la mayoría de los italianos, por lo que el impulso inicial, con la migración masiva de la televisión tradicional lineal a los servicios de streaming de vídeo, se desvaneció inevitablemente.

Según el último informe de ITMedia Consulting, casi 20 millones de italianos están suscritos a servicios a la carta, lo que supone un total de más de 16 millones de hogares con acceso a un servicio de televisión online de pago. El estudio estima un crecimiento del 2,2% para fin de año, una cifra que ya no alcanza las tasas récord del año pasado, pero que aún es suficiente para impulsar al sector hacia la marca de los 9000 millones de euros.

La publicidad es el factor clave que determinará el futuro del mercado televisivo en los próximos años.

En 2025, la publicidad lineal se desaceleró significativamente, cerrando el año ligeramente negativo (-0,4%). Sin embargo, la publicidad online está creciendo: la reciente entrada de grandes plataformas de streaming en este mercado impulsó los ingresos un 30% interanual.

El crecimiento del streaming, si bien ya no es de dos dígitos como antes, también está impactando el crecimiento de los ingresos de la televisión de pago, que suben un 2,9% interanual. La significativa disminución de las suscripciones a la televisión de pago tradicional y las suscripciones premium a la carta se ve compensada por el aumento de las suscripciones híbridas con publicidad.

A nivel de operadores, se estima que, al final del año, la cuota de Sky, Mediaset y Rai se situará por debajo del 67% por primera vez en los últimos veinte años.

Otros operadores se están beneficiando, tanto emisoras como Warner Bros. Discovery Italia, como, especialmente, plataformas de streaming, empezando por Netflix, seguido de Amazon, Dazn y Disney.

Si bien era prácticamente inexistente hace seis años, se estima que su cuota del total de otros operadores rondará el 85% para fines de 2025. (ANSA).