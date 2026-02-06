Medios: Elton John contra el Mail, "aborrecibles violaciones de mi privacidad"

El cantante acusó a los periódicos de acceder ilegalmente a información médica confidencial sobre él y su familia, en concreto el nacimiento de su hijo Zachary, al comienzo de su testimonio por vídeo ante el Tribunal Superior de Londres en una demanda colectiva por graves violaciones de la privacidad

"Considero aborrecible y ajena incluso a los más básicos estándares de decencia humana la intrusión deliberada del Mail en mi salud y en los detalles médicos relacionados con el nacimiento de nuestro hijo Zachary", expresó Sir Elton y declaró que, si bien había dedicado su vida a la música, "esto no significa que asuntos profundamente personales que tengo derecho a tratar en privado sean un blanco legítimo"

Luego describió lo que llamó "explotación del amor, la conexión, la confianza y los vínculos para obtener información compartida confidencialmente", y afirmó que la "invisibilidad de tales actos atroces" significaba que él y Furnish (David, su esposo) no pudieron detectarlos

El príncipe Harry y otras celebridades se encuentran entre los demandantes. El segundo hijo del rey Carlos había testificado previamente, alegando, entre otras cosas, que el grupo mediático había "destruido la vida" de su esposa, Meghan

El cantante de 78 años se disculpó por las molestias ocasionadas por sus conocidos problemas de visión y agradeció al tribunal por permitirle testificar a distancia, añadiendo que le habría resultado muy difícil asistir físicamente al tribunal

Elton John y Furnish —quienes ya testificaron ayer en el juicio— acusan a la editorial británica de emplear medios ilícitos, como investigadores privados sin escrúpulos y escuchas telefónicas, para recopilar información utilizada en diez artículos publicados entre 2000 y 2015

Sir Elton declaró sentirse profundamente indignado por las graves intrusiones perpetradas contra nosotros, nuestra familia y nuestros amigos sin nuestro conocimiento. Furnish, durante su testimonio, también por videoconferencia, describió la operación militar necesaria para mantener en privado el nacimiento de su primer hijo, Zachary, mediante gestación subrogada

Luego declaró que él y su esposo quedaron "atónitos" cuando el Mail publicó detalles del certificado de nacimiento en 2010, antes de tener acceso a él, insinuando que había sido robado. El juicio concluirá el próximo mes y se espera que la sentencia se dicte más adelante

Los abogados de ANL argumentaron que la noticia se basó "totalmente legítimamente" en informes publicados previamente, la oficina del registro civil local y un comunicado de una agencia de gestación subrogada. (ANSA)