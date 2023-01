Medios estatales chinos buscan tranquilizar al público sobre covid-19

Por Martin Quin Pollard, Xiaoyu Yin y Tingshu Wang

WUHAN, 1 ene (Reuters) - Miles de chinos salieron a las calles para conmemorar el Año Nuevo mientras las autoridades y los medios estatales intentaban asegurar al público que el brote de COVID-19 que se extendía por todo el país estaba bajo control y se acercaba a su punto máximo.

Aunque muchas personas en las principales ciudades han seguido aislándose a medida que el virus se propaga entre la población, las celebraciones de Año Nuevo parecían no verse afectadas en su mayoría, ya que la gente celebraba el final de 2022 y el comienzo de 2023.

En Wuhan, donde el coronavirus se identificó por primera vez a fines de 2019, los residentes dijeron que la ansiedad sobre el impacto de aliviar las estrictas restricciones de cero COVID para vivir con la enfermedad ahora había disminuido, al menos para los jóvenes y saludables.

"Básicamente, ahora mis amigos y yo nos sentimos relativamente positivos y optimistas", dijo un tutor de 29 años de apellido Wu. "Mucha gente está saliendo". "Todos sabemos que especialmente las personas de mediana edad y los ancianos, especialmente los mayores de 60 años... los que tienen enfermedades subyacentes, se verán afectados por este virus", dijo.

Una larga fila de personas esperó en el departamento de emergencias del Hospital Tongji de Wuhan, una importante instalación para pacientes con COVID-19, como Huang, residente de 72 años, que quería ser identificada solo por su apellido.

"No me siento bien. No tengo energía. No puedo respirar. Tenía buena salud. Me hicieron radiografías para revisar mis pulmones... Este hospital es un gran problema, hay que esperar un mucho tiempo", dijo.

Datos bajo escrutinio

El abrupto cambio de sentido de China en los controles de COVID, así como la precisión de sus datos de casos y mortalidad, han sido objeto de un escrutinio cada vez mayor tanto en el país como en el extranjero.

El aumento de casos ha generado nuevas preocupaciones sobre la salud de la economía y en sus primeros comentarios hacia el público desde el cambio de política, el presidente Xi Jinping pidió en un discurso de Año Nuevo más esfuerzo y unidad a medida que China entra en una "nueva fase".

China informó una nueva muerte por COVID-19 en la parte continental el 31 de diciembre, al igual que el día anterior, dijo el domingo el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El número oficial de muertos acumulado en China ahora es de 5.249, mucho más bajo que en otros países grandes. El Gobierno ha rechazado las afirmaciones de que ha subestimado deliberadamente el número total de muertes.

A la funeraria Hankou en las afueras de Wuhan, el domingo llegaba un flujo intermitente de dolientes y conductores de coches fúnebres.

El personal de la entrada fuertemente custodiada del sitio se negó a responder preguntas sobre sus cargas de trabajo recientes. Pero las funerarias en otras ciudades de China, incluidas Chengdu y Pekín, dijeron que estaban más ocupadas que nunca desde que China eliminó abruptamente sus restricciones de COVID el mes pasado.

El CDC de China informó el sábado 5.138 casos confirmados oficialmente, pero dado que las pruebas masivas ya no están en funcionamiento, los expertos dicen que la cantidad real de infecciones es significativamente mayor.

Los medios estatales en la ciudad de Cantón, en el sureste de China, dijeron el domingo que los casos diarios alcanzaron un máximo de alrededor de 60.000 recientemente, y ahora rondan los 19.000.

Las autoridades han estado tratando de asegurar al público que tienen la situación bajo control y la agencia estatal de noticias Xinhua publicó un editorial el domingo diciendo que la estrategia actual era "un enfoque planificado basado en la ciencia" que refleja la naturaleza cambiante del virus.

Xinhua dijo por separado que la fabricación de medicamentos se ha acelerado en el último mes, con la producción de analgésicos ibuprofeno y paracetamol ahora en 190 millones de tabletas por día, cinco veces más que a principios de diciembre.

La producción de kits de prueba de antígeno casi se ha duplicado a 110 millones por día en un mes, afirmó. (Reporte de Martin Quin Pollard en Wuhan y David Stanway en Shanghái; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters