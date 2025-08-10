Medios estatales chinos dicen que los chips Nvidia H20 no son seguros para China

Pekín, 10 ago (Reuters) - Los chips H20 de Nvidia plantean problemas de seguridad para China, afirmó el domingo una cuenta en una red social afiliada a los medios de comunicación estatales chinos, después de que Pekín expresara su preocupación por el acceso a puertas traseras en esos chips.

Los chips H20 tampoco son tecnológicamente avanzados ni respetuosos con el medio ambiente, dijo la cuenta Yuyuan Tantian, afiliada a la cadena estatal CCTV, en un artículo publicado en WeChat.

"Cuando un tipo de chip no es ni respetuoso con el medio ambiente, ni avanzado, ni seguro, como consumidores, sin duda tenemos la opción de no comprarlo", concluía el artículo.

Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los chips de inteligencia artificial H20 fueron desarrollados por Nvidia para el mercado chino después de que Estados Unidos impusiera restricciones a la exportación de esos chips avanzados a finales de 2023.

El Gobierno de Donald Trump prohibió sus ventas en abril en medio de una escalada de la tensión comercial con China, pero revirtió la prohibición en julio.

El organismo de vigilancia del ciberespacio de China dijo el 31 de julio que había convocado a Nvidia a una reunión, pidiendo al fabricante que explicara si sus chips H20 tenían algún riesgo de seguridad de puerta trasera, un método oculto para eludir la autenticación normal o los controles de seguridad.

Nvidia afirmó posteriormente que sus productos no tenían "puertas traseras" que permitieran el acceso o control remotos.

En su artículo, Yuyuan Tantian afirmó que los chips de Nvidia podían conseguir funciones como el "apagado remoto" a través de una "puerta trasera" de hardware.

El comentario de Yuyuan Tantian siguió a las críticas a Nvidia del People's Daily, otro medio de comunicación estatal chino.

En un comentario de principios de mes, People's Daily afirmó que Nvidia debe presentar "pruebas convincentes" para eliminar las preocupaciones de los usuarios chinos sobre los riesgos de seguridad de sus chips y recuperar la confianza del mercado. (Reporte de Yukun Zhang y Brenda Goh; Editado en español por Javier Leira)