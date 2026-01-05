Medios: más polémica con BBC, Maduro no fue "secuestrado"

El documento es considerado auténtico por Owen Jones, columnista veterano de The Guardian y figura destacada del periodismo progresista británico, quien lo recibió de sus colegas de la BBC y lo publicó hoy en redes sociales.

La directiva establece directrices precisas que deben seguirse en la cobertura de los "acontecimientos recientes en Venezuela". El punto uno exige el uso del participio pasado "capturado" al atribuir la operación contra Maduro a fuentes estadounidenses.

El punto dos define el uso de "seized" (preso) como aceptable en la descripción independiente de la BBC de lo sucedido. El punto tres, sin embargo, se refiere a "secuestrado" como un verbo que debe evitarse por completo.

Comentaristas consideran que esta referencia es una concesión a las sensibilidades de la administración de Donald Trump (y a la vergüenza del gobierno de Keir Starmer, que no condenó la incursión estadounidense), en el contexto de la reciente demanda multimillonaria presentada por el propio líder de la Casa Blanca contra la BBC.

Trump acusó a la emisora de manipular un discurso suyo de 2021 en un documental de 2024 para hacerlo parecer una incitación explícita a asaltar el Capitolio. (ANSA).