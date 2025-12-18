Medios: Murió Peter Arnett, Premio Pulitzer por la cobertura de Vietnam

Así lo anunció Associated Press, la agencia de noticias estadounidense a la que Arnett estuvo vinculado durante mucho tiempo.

Arnett, quien ganó el Premio Pulitzer de Periodismo Internacional en 1966 por sus reportajes sobre la guerra de Vietnam para Associated Press, falleció ayer en Newport Beach, rodeado de amigos y familiares, según informó su hijo Andrew Arnett.

Ingresó en cuidados paliativos el sábado debido a un cáncer de próstata.

Como corresponsal de una agencia de noticias, Arnett fue reconocido por su trabajo de campo en Vietnam desde 1962 hasta el final de la guerra en 1975.

Posteriormente, se convirtió en una figura reconocida en Estados Unidos y en una personalidad televisiva a partir de 1991, tras proporcionar actualizaciones en vivo sobre la primera Guerra del Golfo para CNN (ANSA).