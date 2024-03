Medios oficiales de Líbano informan de un ataque contra un vehículo de la FINUL en el sur del país

La agencia nacional de noticias de Líbano, NNA, ha informado este saábado de un posible ataque contra un vehículo de la misión de Naciones Unidas en el país, la FINUL, que habría dejado al menos tres efectivos y un traductor civil heridos.

La información del medio apunta a un avión no tripulado del Ejército israelí como ejecutor del ataque mientras fuentes militares israelíes han asegurado al 'Times of Israel' que las FDI no han tenido nada que ver en lo ocurrido.

De acuerdo con la NNA, el incidente ha tenido lugar cerca de la localidad de Rmeish, en el centro de Líbano, cuando un vehículo del Orgainismo de Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (UNTSO), matriz de la FINUL, resultó alcanzado cuando circulaba a pocos kilómetros de la frontera sur con Israel en torno a las 10.15 de la mañana, hora local (una hora menos en España).

"Como resultado, tres oficiales y un traductor civil resultaron heridos. Hay una persona herida en estado crítico y todos han sido evacuados en un helicóptero de la FINUL", según la NNA.

La FINUL todavía no se ha pronunciado sobre este incidente.