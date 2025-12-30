Medios: piden la libertad por 22 periodistas detenidos en Venezuela

En una declaración publicada en redes sociales, la Alianza Regional por la Libre Expresión y la Información denunció violaciones sistemáticas del debido proceso, incluido el uso de desapariciones forzadas temporales, la negación del acceso a abogados de confianza, períodos de incomunicación, falta de asistencia médica y ausencia de información oficial sobre los procedimientos judiciales.

Entre los detenidos se encuentran la periodista Nakary Ramos y su esposo Gianni González, arrestados hace más de ocho meses mientras realizaban un reportaje y acusados de incitación al odio y difusión de noticias falsas. También aparecen en la lista conocidos profesionales y activistas de la información, como Roland Carreño, Biagio Pilieri y Nicmer Evans.

Según la Alianza, en Venezuela, la represión de la disidencia se traduce en un creciente uso de la justicia penal como herramienta para desincentivar la crítica pública y fomentar la autocensura.

El Colegio Nacional de Periodistas también ha solicitado la adopción de medidas humanitarias para los detenidos, señalando en particular las críticas condiciones de salud de Pilieri, quien lleva 16 meses recluido en la sede del Sebin en el Helicoide (ANSA).