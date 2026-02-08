Medios: Renuncia el CEO del Washington Post tras ola de despidos

El periódico anunció la noticia.

Lewis afirmó haber tomado esta difícil decisión "para garantizar un futuro sostenible para The Washington Post".

Bezos lo contrató a principios de 2024 con el objetivo de transformar el periódico y poner fin a años de pérdidas financieras y disminución de lectores.

Renunció pocos días después de que la compañía redujera su plantilla en un 30%, lo que generó críticas de empleados y exempleados del Post.

Marty Baron, el aclamado exeditor jefe del Post, lo calificó como uno de los "días más oscuros en la historia de uno de los periódicos más importantes del mundo".

Lewis será sustituido por Jeff D'Onofrio, exdirector financiero del periódico (ANSA).