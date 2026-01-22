Medios: YouTube en crecimiento y contra las "deepfakes"

Tanto es así, que ha asegurado la transmisión en vivo de la ceremonia de los Oscar a partir de 2029. "Cada vez es más difícil distinguir lo real de lo generado por inteligencia artificial. Esto es especialmente crítico cuando se trata de deepfakes", escribe el CEO de YouTube, Neal Mohan, en una carta abierta a la comunidad.

Con la IA presente en todos los aspectos de la tecnología y en nuestras vidas, la plataforma también debe abordar la proliferación de vídeos falsos o de baja calidad, conocidos como "basura de IA", para mantener la credibilidad y a sus usuarios.

"Estamos desarrollando activamente nuestros sistemas para combatir el spam y el clickbait, y reducir la difusión de contenido de baja calidad", escribe Mohan, señalando que la plataforma etiqueta claramente los vídeos generados por IA y exige a los creadores que revelen si han producido contenido alterado.

Los sistemas de la compañía, afirma el director ejecutivo, también eliminan "medios falsos y dañinos" que infringen las directrices. En la carta, Mohan explica además que YouTube utilizará la IA como una herramienta y "no como un sustituto", añadiendo que, en promedio, en diciembre, más de un millón de canales utilizaron su tecnología creativa impulsada por IA a diario.

La compañía está ampliando las formas en que los creadores pueden aprovechar la IA, incluyendo vídeos cortos llamados Shorts —que compiten con los de TikTok e Instagram—, utilizando su imagen, produciendo juegos o experimentando con música.

Los creadores de contenido son el motor de YouTube y, por lo tanto, están en el centro de atención de la plataforma, ya que ofrece constantemente nuevas formas de generar ingresos, desde compras hasta financiación para los fans.

"YouTube es la nueva televisión, y los creadores son las nuevas estrellas del prime time y de los estudios", enfatiza Mohan.

"Solo en los últimos cuatro años, hemos pagado más de 100.000 millones de dólares a creadores, artistas y empresas de medios. Este éxito impulsa las economías locales. En 2024, el ecosistema de YouTube contribuyó con 55.000 millones de dólares al PIB de Estados Unidos y generó más de 490.000 empleos a tiempo completo. Es hora de que los gobiernos de todo el mundo empiecen a reconocer el impacto de los creadores y les ofrezcan los mismos beneficios que a las grandes empresas de medios", apunta tajante.

Otra prioridad para 2026, escribe Mohan, es convertir YouTube en "el mejor lugar para niños y adolescentes". El CEO añadió que este año la empresa planea simplificar los controles parentales para la creación de nuevas cuentas para sus hijos.

